«То, что было в прошлом, остаётся в памяти». Медведев — о неудачных пятисетовых матчах

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в четвёртый круг Australian Open — 2026 рассказал, насколько тяжело играть пятисетовые матчи.
— В прошлом году пятисетовики часто складывались не в вашу пользу. Насколько тяжело не думать об этом, когда бьёшься за победу в пятом сете? И значит ли эта победа, что вы на правильном пути?
— Конечно, очень тяжело. Конечно, то, что было в прошлом, остаётся в памяти, не всегда бывает легко не думать об этом. Однако все матчи разные, все соперники разные. Некоторые, к сожалению, показывали свой лучший теннис в жизни, когда им нужно было сделать этот последний шаг. Другие, наоборот, зажимаются. Но когда я проиграл гейм при счёте 4:2 и при 40:15 он сумасшедше сыграл на приёме… Не знаю, показывали ли это по ТВ, но по ощущениям он отправил мяч со скоростью 170 км/ч, на приёме, после моей хорошей подачи! Счёт стал 4:3, и я подумал – только не снова! Мне оставалось лишь биться в следующем гейме, у меня получилось, а затем я уверенно провёл гейм на своей подаче. Так что, конечно, думаешь об этом, но самое главное – стараться закрыть именно этот матч, — сказал Медведев на пресс-конференции.
