Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«То, что было в прошлом, остаётся в памяти». Медведев — о неудачных пятисетовых матчах

«То, что было в прошлом, остаётся в памяти». Медведев — о неудачных пятисетовых матчах
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в четвёртый круг Australian Open — 2026 рассказал, насколько тяжело играть пятисетовые матчи.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 03:40 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		4 7 6 6
7 7 		6 5 0 3
             
Фабиан Марожан
47
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

— В прошлом году пятисетовики часто складывались не в вашу пользу. Насколько тяжело не думать об этом, когда бьёшься за победу в пятом сете? И значит ли эта победа, что вы на правильном пути?
— Конечно, очень тяжело. Конечно, то, что было в прошлом, остаётся в памяти, не всегда бывает легко не думать об этом. Однако все матчи разные, все соперники разные. Некоторые, к сожалению, показывали свой лучший теннис в жизни, когда им нужно было сделать этот последний шаг. Другие, наоборот, зажимаются. Но когда я проиграл гейм при счёте 4:2 и при 40:15 он сумасшедше сыграл на приёме… Не знаю, показывали ли это по ТВ, но по ощущениям он отправил мяч со скоростью 170 км/ч, на приёме, после моей хорошей подачи! Счёт стал 4:3, и я подумал – только не снова! Мне оставалось лишь биться в следующем гейме, у меня получилось, а затем я уверенно провёл гейм на своей подаче. Так что, конечно, думаешь об этом, но самое главное – стараться закрыть именно этот матч, — сказал Медведев на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Выпил рассол, чтобы не было судорог». Медведев – после камбэка с 0:2 на АО
«Выпил рассол, чтобы не было судорог». Медведев – после камбэка с 0:2 на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android