Медведев рассказал, что изменил после второго сета в матче с Марожаном на Australian Open

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что он изменил в своей игре в матче третьего круга на Australian Open — 2026 с Фабианом Марожаном после второго сета. Медведев одержал победу со счётом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3.
— Как перевернули матч, что-то изменили?
— Он играл здорово. В первом сете я мог бы сыграть получше, но на тай-брейке ему немного повезло. Я думал – если проиграю, то проиграю, но буду стараться и биться. Я всегда так делаю. Старался больше рисковать, заиграл лучше и очень этим доволен.
— Были спокойны после второго сета?
— Я не был спокоен после первого сета, злился, что не сыграл лучше. Наверное, это стоило мне второго сета, было тяжело вернуться в нём. А после понял, что надо отпустить ситуацию, думать только, что надо делать. Поэтому у меня получилось сохранять спокойствие, удары удавались всё лучше и лучше. В пятом сете стало тяжелее, но я всё равно оставался спокойным, у меня проходили хорошие удары.
— При счёте 5:3 вы что-то выпили, что?
— Рассол. Судорог не было, но я не хотел, чтобы они появились. Лучше было выпить рассол. Выпил, судорог избежал, — сказал Медведев в интервью на корте.
- 23 января 2026
