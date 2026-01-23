«Отличный игрок и настоящий боец». Соболенко — о Виктории Мбоко

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила игру соперницы по предстоящему матчу четвёртого круга Australian Open – 2026 канадку Викторию Мбоко.

«На самом деле, никогда с ней не разговаривала, не имела возможности тренироваться вместе, просто видела её со стороны. Я смотрела несколько её матчей, она отличный игрок, настоящий боец, играет очень агрессивно на этом турнире. Для меня было бы очень трудно добиться такого успеха в таком возрасте, но теперь вижу этих молодых девушек и их достижения. Они играют великолепно и очень зрелые, это потрясающе. Кажется, они взрослеют гораздо быстрее, чем я. Удивительно видеть, как они умны и как настроены. У них отличная команда, здорово такое видеть», – сказала Соболенко на пресс-конференции после матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии.