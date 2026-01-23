«Сделаю всё, чтобы удивить его». Медведев — о предстоящем матче с Тьеном на AO-2026

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга с американцем Лёнером Тьеном на Australian Open — 2026.

— У вас уже достаточно долгая история с Лёнером Тьеном. Когда заканчиваешь матч из пяти сетов и понимаешь, что в награду получаешь его, какие ощущения?

— Во время матча показывали счета игр. Я обычно на них не смотрю, а тут взглянул и увидел, что Тьен выиграл в трёх сетах. А я проигрывал 0:2. Подумал – так, если выиграю, то в пяти сетах, и это будет очень тяжело. А дальше тогда Лёнер. Но это нормально, самое главное было выиграть этот матч.

Дальше Лёнер. Не очень люблю играть против него, но и он, наверное, тоже против меня не любит играть. Во всех наших матчах я подавал на матч, у нас были жёсткие затяжные розыгрыши и так далее. Так что буду наслаждаться игрой. Будет много ударов, много хорошей игры в обороне от нас обоих, много обводящих.

Постараюсь наслаждаться теннисом и сделаю всё возможное, чтобы как-то удивить его.

— Дальше у вас Тьен, а насколько далеко вообще заглядываете в сетку?

— Никогда не изучаю сетку в плане того, что, о боже, если я вот этого обыграю, то дальше вот тот… Однако сейчас я в принципе знаю сетку, потому что её показывают по ТВ. Не все пары, но знаю своих возможных соперников. Однако это неважно, сейчас надо обыграть Лёнера, чтобы попасть в четвертьфинал. Иду от матча к матчу, — сказал Медведев на пресс-конференции.