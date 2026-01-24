Даниил Медведев рассказал, что у него вызывает уважение в игре Лёнера Тьена

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что в игре американца Лёнера Тьена (29-й в рейтинге) у него вызывает уважение.
— Сейчас вы Тьена хорошо знаете, а в прошлом году здесь была некоторая недооценка?
— Вероятно, он же пробился в сетку из квалификации. Да, я знал, что это молодой парень, который будет прогрессировать. Он закончил год близко к топ-30, выиграл титул. До нашего матча в Австралии я бы не сказал, что он добьётся этого уже в прошлом году. Да и даже после того матча не сказал бы, однако сейчас никакой недооценки нет. Это потрясающий игрок с большим будущим. Никогда не знаешь, что будет, но через два дня никакой недооценки не будет, я просто буду стараться победить.
— Что в игре Лёнера вызывает у вас уважение?
— Игра на линии. Он умеет хорошо подавать, и его подача точно будет ещё лучше, однако эту подачу можно отбить. Он ещё молод и не такой опытный в туре, а уже в прошлом году дошёл до топ-30. Это невероятно, потому что Лёнер может очень хорошо играть на линии. В прошлом году мне не нравились матчи с ним, они были тяжёлыми, он дважды меня обыграл, но в последний раз я одержал победу. Теперь мы изучили игру друг друга, и я буду наслаждаться матчем с очень сильным соперником, который, вероятно, будет очень хорош в будущем, — сказал Медведев на пресс-конференции.
