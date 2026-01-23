Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Как американские горки». Соболенко — об игре в жару на Australian Open

«Как американские горки». Соболенко — об игре в жару на Australian Open
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась, как жаркая погода на Australian Open – 2026 влияет на игру.

«Температура достигла 35–36°C, но существует правило по жаре. Думаю, стадионы должны иметь крышу, а на открытых кортах игроки должны соблюдать это правило. Мне бы не хотелось играть в таких условиях, это не лучшая новость для наших тел, но рада, что есть это правило, надеюсь, стадионы будут крытыми, потому что погода просто сумасшедшая. Нам приходится корректировать натяжку струн и стратегию матча. В итоге всё зависит от погоды, это как американские горки, посмотрим, кто лучше адаптируется», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2026, в котором ей предстоит сыграть с канадкой Викторией Мбоко.

Материалы по теме
5 топ-матчей субботы в теннисе: Селехметьева, Хачанов, Калинская на Australian Open
5 топ-матчей субботы в теннисе: Селехметьева, Хачанов, Калинская на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android