«Как американские горки». Соболенко — об игре в жару на Australian Open

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась, как жаркая погода на Australian Open – 2026 влияет на игру.

«Температура достигла 35–36°C, но существует правило по жаре. Думаю, стадионы должны иметь крышу, а на открытых кортах игроки должны соблюдать это правило. Мне бы не хотелось играть в таких условиях, это не лучшая новость для наших тел, но рада, что есть это правило, надеюсь, стадионы будут крытыми, потому что погода просто сумасшедшая. Нам приходится корректировать натяжку струн и стратегию матча. В итоге всё зависит от погоды, это как американские горки, посмотрим, кто лучше адаптируется», – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии – 2026, в котором ей предстоит сыграть с канадкой Викторией Мбоко.