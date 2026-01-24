Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — о дочках: как же скучно было без детей, столько свободного времени!

Медведев — о дочках: как же скучно было без детей, столько свободного времени!
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об изменениях в своей теннисной рутине.

— В прошлом году в вашей жизни произошли изменения, у вас новый тренер, родилась вторая дочь. Что нового в вашей теннисной рутине?
— С двумя дочками, конечно, тяжелее, чем с одной. Но я общаюсь с друзьями, у которых тоже есть дети, и они говорят: а что мы вообще делали, когда у нас не было детей? Когда детей нет, думаешь: у меня так мало свободного времени, постоянно теннис. Сейчас у меня двое детей, и я думаю: как же скучно было без детей, столько свободного времени! Это классно. Когда проигрываешь тяжёлый матч, конечно, думаешь о поражении. Да и в целом у меня был тяжёлый прошлый сезон. Но приезжаешь домой, а там две дочки, это так здорово! Думаешь: ладно, проиграл, в следующий раз постараюсь выступить лучше, зато я пораньше вернулся домой. Всегда ищешь позитив.

Что касается новой команды, то мы получаем удовольствие, пашем, я всем доволен.

Материалы по теме
«Выпил рассол, чтобы не было судорог». Медведев – после камбэка с 0:2 на АО
«Выпил рассол, чтобы не было судорог». Медведев – после камбэка с 0:2 на АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android