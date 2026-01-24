Скидки
Энен: Мирра понимает, что ей ещё предстоит работать над физическим аспектом в игре

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» Жюстин Энен поделилась мнением о высказалась о физической готовности российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Думаю, Мирра понимает, что ей ещё предстоит работать над физическим аспектом в игре. Было заметно, что некоторые геймы в матче с Русе отнимали у неё много энергии, это совершенно нормально. Она всё ещё находится на этапе, когда такие матчи, как мне кажется, дают огромный опыт, даже если она побеждает не совсем так, как нам хотелось бы это видеть.

Важно, что у неё есть способность анализировать матчи вместе с Кончитой и что у них, вероятно, есть среднесрочное и долгосрочное видение. Очень важно оставаться с этим на связи. То, как она ментально держится в матче, как умеет бороться, мы уже видим. Но в будущем ей предстоит многое скорректировать в плане распределения энергии. И не забывайте — ей всего 18 лет», – сказала Энен в студии Eurosport.

