Главная Теннис Новости

«Это основа тенниса». Дэвенпорт высказалась о скандале Осаки и Кырсти на Australian Open

Победительница шести турниров «Большого шлема» американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт высказалась о скандальной ситуации, которая возникла после матча второго круга Australian Open – 2026 между японкой Наоми Осакой и румынской теннисисткой Сораной Кырсти. Встреча закончилась со счётом 6:3, 4:6, 6:2 в пользу Осаки. По ходу матча Кырстя жаловалась на поведение японки, которая, по её мнению, разговаривала сама с собой между первой и второй подачами румынки.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 11:10 МСК
Наоми Осака
17
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Сорана Кырстя
41
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

«Осаке 28 лет. Она давно играет в теннис. Это просто то, чего нельзя делать. Нельзя шуметь между первой и второй подачей. Кырстя сделала ей замечание, но Осака уже делала это в матче первого круга — тогда никто ничего не сказал. Мы все знаем Осаку. В ней нет ни капли злости, поэтому я была бы удивлена, если бы она продолжила так себя вести. Можно мотивировать себя, ударяя себя по бедру. Но нельзя кричать между двумя подачами. Это основа тенниса», – сказала Дэвенпорт в эфире Tennis Channel.

