«Кто-то снимается, у кого-то начинаются судороги». Медведев — о жаре на Australian Open

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о жаре на Открытом чемпионате Австралии.

— Ещё про жару. Игроки уверены, что протоколы для неё правильные?
— Ну мы же особо ничего не можем сделать. На больших кортах, наверное, закроют крышу. Когда солнце высоко и ты выходишь на матч, там выпускают навесы, чтобы была тень. Проблема в том, что сумки очень нагреваются, только если не положить на них по 10 тысяч полотенец, потому что навесы убирают, чтобы зрители могли посмотреть матч. Может, тут можно было бы что-то сделать. Потому что скамейка очень горячая, а у тебя только 40 секунд. Но, опять же, такие условия для игры. Кто-то снимается с матча, у кого-то начинаются судороги. Так не только в Австралии, — сказал Медведев на пресс-конференции.

