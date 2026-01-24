Скидки
Елена Рыбакина — Тереза Валентова: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open — 2026

Елена Рыбакина — Тереза Валентова: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Комментарии

Сегодня, 24 января, в Мельбурне пройдёт встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и чешской теннисисткой Терезой Валентовой, занимающей в рейтинге WTA 54-ю строчку. Матч начнётся не ранее 11:00 мск.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Тереза Валентова
54
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Ранее Рыбакина одолела Каю Юван из Словении (6:4, 6:3) и французскую теннисистку Варвару Грачёву (7:5, 6:2). Валентова на старте турнира обыграла представительницу Австралии Майю Джойнт (6:4, 6:4), а в следующем круге прошла соотечественницу Линду Фрухвиртову (7:5, 2:6, 6:3).

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде
