Елена Рыбакина — Тереза Валентова: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Сегодня, 24 января, в Мельбурне пройдёт встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и чешской теннисисткой Терезой Валентовой, занимающей в рейтинге WTA 54-ю строчку. Матч начнётся не ранее 11:00 мск.
|1
|2
|3
|
|
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Ранее Рыбакина одолела Каю Юван из Словении (6:4, 6:3) и французскую теннисистку Варвару Грачёву (7:5, 6:2). Валентова на старте турнира обыграла представительницу Австралии Майю Джойнт (6:4, 6:4), а в следующем круге прошла соотечественницу Линду Фрухвиртову (7:5, 2:6, 6:3).
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.
