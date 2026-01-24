Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула — Оксана Селехметьева, россиянка проиграла первый сет третьего круга на Australian Open 2026

Джессика Пегула — Оксана Селехметьева: россиянка проиграла первый сет на AO-2026
Комментарии

В эти минуты в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между 101-й ракеткой мира российской теннисисткой Оксана Селехметьевой и шестой в рейтинге WTA американкой Джессикой Пегулой. Первая партия осталась за американкой со счётом 6:3.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Оксана Селехметьева
101
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Россиянка и американка потратили на первый сет 43 минуты. За это время Пегула дважды сделала брейк.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Пегула — Селехметьева встретится с сильнейшим в противостоянии чешской спортсменки Каролины Плишковой и Мэдисон Киз из США.

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.

Материалы по теме
Шнайдер проиграла украинке, Рублёв тоже уступил. А Медведев и Мирра — в 4-м круге AO!
Шнайдер проиграла украинке, Рублёв тоже уступил. А Медведев и Мирра — в 4-м круге AO!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android