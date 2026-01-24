Джессика Пегула — Оксана Селехметьева: россиянка проиграла первый сет на AO-2026

В эти минуты в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга Australian Open — 2026 в женском одиночном разряде между 101-й ракеткой мира российской теннисисткой Оксана Селехметьевой и шестой в рейтинге WTA американкой Джессикой Пегулой. Первая партия осталась за американкой со счётом 6:3.
Россиянка и американка потратили на первый сет 43 минуты. За это время Пегула дважды сделала брейк.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Пегула — Селехметьева встретится с сильнейшим в противостоянии чешской спортсменки Каролины Плишковой и Мэдисон Киз из США.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open — 2026 проходит на хардовых кортах Мельбурна с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Киз.
