Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова и Таусон не смогли выйти в 3-й круг парного Australian Open — 2026

Павлюченкова и Таусон не смогли выйти в 3-й круг парного Australian Open — 2026
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Дании Клара Таусон завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. Во втором круге они проиграли французской теннисистке Кристине Младенович и Ханьюй Го из Китая со счётом 1:6, 6:4, 2:6.

Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
24 января 2026, суббота. 02:40 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Х. Го К. Младенович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 2
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
А. Павлюченкова К. Таусон

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Павлюченкова и Таусон выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из восьми. На счету их соперниц три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи.

В третьем круге AO-2026 Кристина Младенович и Ханьюй Го сыграют с победительницами матча Жасмин Паолини/Сара Эррани (обе из Италии) — Кимберли Биррелл/Талия Гибсон (обе из Австралии).

Календарь женского парного Australian Open - 2026
Сетка женского парного Australian Open - 2026
Материалы по теме
Арина Соболенко обыграла Анастасию Потапову в 3-м круге на Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android