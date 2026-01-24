Павлюченкова и Таусон не смогли выйти в 3-й круг парного Australian Open — 2026

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Дании Клара Таусон завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. Во втором круге они проиграли французской теннисистке Кристине Младенович и Ханьюй Го из Китая со счётом 1:6, 6:4, 2:6.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Павлюченкова и Таусон выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из восьми. На счету их соперниц три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи.

В третьем круге AO-2026 Кристина Младенович и Ханьюй Го сыграют с победительницами матча Жасмин Паолини/Сара Эррани (обе из Италии) — Кимберли Биррелл/Талия Гибсон (обе из Австралии).