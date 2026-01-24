Павлюченкова и Таусон не смогли выйти в 3-й круг парного Australian Open — 2026
Поделиться
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Дании Клара Таусон завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. Во втором круге они проиграли французской теннисистке Кристине Младенович и Ханьюй Го из Китая со счётом 1:6, 6:4, 2:6.
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
24 января 2026, суббота. 02:40 МСК
Ханьюй Го
Кристина Младенович
Х. Го К. Младенович
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
Анастасия Павлюченкова
Клара Таусон
А. Павлюченкова К. Таусон
Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Павлюченкова и Таусон выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из восьми. На счету их соперниц три эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из семи.
В третьем круге AO-2026 Кристина Младенович и Ханьюй Го сыграют с победительницами матча Жасмин Паолини/Сара Эррани (обе из Италии) — Кимберли Биррелл/Талия Гибсон (обе из Австралии).
Комментарии
- 24 января 2026
-
04:30
-
04:24
-
04:06
-
03:55
-
03:54
-
03:23
-
01:37
-
00:52
-
00:50
-
00:45
-
00:29
-
00:02
- 23 января 2026
-
23:47
-
23:39
-
23:26
-
23:22
-
22:43
-
21:43
-
21:08
-
20:56
-
20:21
-
20:08
-
19:23
-
18:55
-
18:41
-
18:34
-
18:30
-
18:24
-
18:02
-
18:00
-
17:55
-
17:24
-
16:56
-
16:41
-
16:23