Оксана Селехметьева не смогла победить Джессику Пегулу и выйти в четвёртый круг на AO-2026

101-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. Во втором круге турнира 23-летняя россиянка уступила в двух сетах 31-летней американской спортсменке Джессике Пегуле, занимающую шестую строчку рейтинга, со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Селехметьева выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Пегулы ни одного эйса или двойной ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Пегула встретится с сильнейшим в противостоянии чешской спортсменки Каролины Плишковой и Мэдисон Киз из США.

