Джессика Пегула — Оксана Селехметьева, результат матча 24 января 2025, счёт 2:0, 3-й круг турнира Australian Open 2026

Оксана Селехметьева не смогла победить Джессику Пегулу и выйти в четвёртый круг на AO-2026
Комментарии

101-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. Во втором круге турнира 23-летняя россиянка уступила в двух сетах 31-летней американской спортсменке Джессике Пегуле, занимающую шестую строчку рейтинга, со счётом 3:6, 2:6.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:40 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Оксана Селехметьева
101
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Селехметьева выполнила три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Пегулы ни одного эйса или двойной ошибки, а также три реализованных брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Пегула встретится с сильнейшим в противостоянии чешской спортсменки Каролины Плишковой и Мэдисон Киз из США.

Календарь женского одиночного AO-2026
Сетка женского одиночного AO-2026
