Хачанов — Дардери: Карен проиграл первый сет на тай-брейке в третьем круге AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 25-м в мировом рейтинге Лучано Дардери из Италии. Первая партия осталась за Дардери, он победил на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).

По ходу первой партии российский теннисист проигрывал 1:4, но сумел отыграться перевести матч в тай-брейк, где, к сожалению, уступил в упорной борьбе.

В случае успеха, Хачанов в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с победителем матча Элиот Спиццирри (США, 83) — Янник Синнер (Италия, 2).