Хачанов — Дардери: Карен проиграл первый сет на тай-брейке в третьем круге AO-2026
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 25-м в мировом рейтинге Лучано Дардери из Италии. Первая партия осталась за Дардери, он победил на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5).
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:45 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|0
|
|3
|1
25
Лучано Дардери
Л. Дардери
По ходу первой партии российский теннисист проигрывал 1:4, но сумел отыграться перевести матч в тай-брейк, где, к сожалению, уступил в упорной борьбе.
В случае успеха, Хачанов в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с победителем матча Элиот Спиццирри (США, 83) — Янник Синнер (Италия, 2).
