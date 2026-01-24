Скидки
Каролина Плишкова — Мэдисон Киз, результат матча 24 января 2026, счет 0:2, 3-й круг Australian Open – 2026

Мэдисон Киз обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову и вышла в 4-й круг AO-2026
Комментарии

Девятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. В третьем круге турнира 30-летняя американка обыграла в двух сетах 33-летнюю чешскую спортсменку, экс-лидера рейтинга WTA Каролину Плишкову, занимающую ныне 1057-ю строчку, со счётом 6:3, 6:3.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 03:10 МСК
Эшлин Крюгер
62
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Мэдисон Киз
9
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Встреча продлилась 1 час 15 минут. За это время Киз сделала шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. На счету Плишковой один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт их двух.

В следующем матче Киз сыграет с 31-летней соотечественницей Джессикой Пегулой, которая в матче третьего круга была сильнее россиянки Оксаны Селехметьевой (6:3, 6:2).

