Главная Теннис Новости

Карен Хачанов — Лучано Дардери: Хачанов выиграл второй сет в третьем круге AO-2026

Комментарии

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 25-м в мировом рейтинге Лучано Дардери из Италии. Второй сет остался за Хачановым, он победил со счётом 6:3.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:45 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 0
7 7 		3 1
             
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Во втором сете российский теннисист смотрелся гораздо уверенно и без особых проблем сравнял счёт в матче.

В случае успеха, Хачанов в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с победителем матча Элиот Спиццирри (США, 83) — Янник Синнер (Италия, 2).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
