Карен Хачанов — Лучано Дардери: Хачанов выиграл второй сет в третьем круге AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 25-м в мировом рейтинге Лучано Дардери из Италии. Второй сет остался за Хачановым, он победил со счётом 6:3.

Во втором сете российский теннисист смотрелся гораздо уверенно и без особых проблем сравнял счёт в матче.

В случае успеха, Хачанов в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с победителем матча Элиот Спиццирри (США, 83) — Янник Синнер (Италия, 2).