Карен Хачанов — Лучано Дардери: Хачанов проиграл третий сет в третьем круге AO-2026
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч третьего круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (15-й посев) и 25-м в мировом рейтинге Лучано Дардери из Италии. Третий сет остался за Дардери, он победил со счётом 6:3.
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:45 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|1
|
|3
|6
|0
25
Лучано Дардери
Л. Дардери
Российский теннисист уступил итальянцу в третьем сете, 23-летний Лучано Дардери вновь повёл в счёте (2-1).
В случае успеха, Хачанов в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с победителем матча Элиот Спиццирри (США, 83) — Янник Синнер (Италия, 2).
