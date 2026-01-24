Аманда Анисимова обыграла Питон Стирнс в третьем круге Australian Open — 2026
4-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга она обыграла соотечественницу Питон Стирнс (68-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (11:9), 6:1, 6:4.
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:15 МСК
68
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Анисимова выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Стирнс два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Аманда Анисимова сыграет с победительницей матча Линда Носкова (Чехия, 13) — Ван Синьюй (Китай, 46).
