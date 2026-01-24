Карен Хачанов проиграл Лучано Дардери в третьем круге Australian Open — 2026

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он проиграл итальянцу Лучано Дардери (25-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6.

Матч продолжался 3 часа 23 минуты. За это время Хачанов выполнил 14 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету его соперника 16 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Лучано Дардери в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с победителем матча Элиот Спиццирри (США, 83) — Янник Синнер (Италия, 2).