Карен Хачанов — Лучано Дардери, результат матча 24 января 2026, счет 1:3, 3-й круг Australian Open 2026

Карен Хачанов проиграл Лучано Дардери в третьем круге Australian Open — 2026
18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он проиграл итальянцу Лучано Дардери (25-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:45 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 3 4
7 7 		3 6 6
             
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Матч продолжался 3 часа 23 минуты. За это время Хачанов выполнил 14 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету его соперника 16 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Лучано Дардери в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с победителем матча Элиот Спиццирри (США, 83) — Янник Синнер (Италия, 2).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Арина Соболенко обыграла Анастасию Потапову в 3-м круге на Australian Open — 2026
