Карен Хачанов проиграл Лучано Дардери в третьем круге Australian Open — 2026
18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он проиграл итальянцу Лучано Дардери (25-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6.
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:45 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|3
|4
|
|3
|6
|6
25
Лучано Дардери
Л. Дардери
Матч продолжался 3 часа 23 минуты. За это время Хачанов выполнил 14 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету его соперника 16 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Лучано Дардери в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с победителем матча Элиот Спиццирри (США, 83) — Янник Синнер (Италия, 2).
