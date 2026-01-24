Лоренцо Музетти обыграл Томаша Махача в третьем круге Australian Open — 2026
Поделиться
5-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он обыграл чеха Томаша Махача (24-й номер рейтинга ATP) со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 02:40 МСК
5
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|5
|6
|
|4
|2
|7
|2
24
Томаш Махач
Т. Махач
Матч продолжался 4 час 27 минут. За это время Музетти выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 29. На счету его соперника три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.
Лоренцо Музетти в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария, 139) — Тейлор Фриц (США, 9).
Комментарии
- 24 января 2026
-
07:17
-
06:09
-
05:25
-
05:18
-
04:30
-
04:24
-
04:06
-
03:55
-
03:54
-
03:23
-
01:37
-
00:52
-
00:50
-
00:45
-
00:29
-
00:02
- 23 января 2026
-
23:47
-
23:39
-
23:26
-
23:22
-
22:43
-
21:43
-
21:08
-
20:56
-
20:21
-
20:08
-
19:23
-
18:55
-
18:41
-
18:34
-
18:30
-
18:24
-
18:02
-
18:00
-
17:55