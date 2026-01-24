Лоренцо Музетти обыграл Томаша Махача в третьем круге Australian Open — 2026

5-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он обыграл чеха Томаша Махача (24-й номер рейтинга ATP) со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2.

Матч продолжался 4 час 27 минут. За это время Музетти выполнил девять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 29. На счету его соперника три эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 15.

Лоренцо Музетти в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет с победителем матча Стэн Вавринка (Швейцария, 139) — Тейлор Фриц (США, 9).