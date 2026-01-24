Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open

Анна Калинская — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open
Комментарии

Сегодня, 24 января, в Мельбурне в рамках третьего круга Australian Open — 2026 33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится со второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши. Начало матча — не ранее 11:00 мск.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:00 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Ига Швёнтек в третьем круге Australian Open – 2026.

В случае победы россиянка выйдет на победительницу встречи Наоми Осака (Япония) — Мэддисон Инглис (Австралия).

В первом круге Калинская выиграла у Сонай Картал из Великобритании со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Во втором круге россиянка обыграла представительницу Польши Юлию Грабер (6:3, 6:3).

Календарь женского Australian Open – 2026
Сетка женского Australian Open – 2026
Материалы по теме
Арина Соболенко обыграла Анастасию Потапову в 3-м круге на Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android