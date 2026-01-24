Анна Калинская — Ига Швёнтек: текстовая онлайн-трансляция матча Australian Open
Сегодня, 24 января, в Мельбурне в рамках третьего круга Australian Open — 2026 33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встретится со второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши. Начало матча — не ранее 11:00 мск.
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:00 МСК
33
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
|1
|2
|3
|
|
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Ига Швёнтек в третьем круге Australian Open – 2026.
В случае победы россиянка выйдет на победительницу встречи Наоми Осака (Япония) — Мэддисон Инглис (Австралия).
В первом круге Калинская выиграла у Сонай Картал из Великобритании со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Во втором круге россиянка обыграла представительницу Польши Юлию Грабер (6:3, 6:3).
