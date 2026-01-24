Скидки
Главная Теннис Новости

Янник Синнер— Элиот Спиццирри, результат матча 24 января 2026, счет 3:1, 3-й круг Australian Open 2026

Янник Синнер обыграл Элиота Спиццирри в третьем круге Australian Open — 2026
Комментарии

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он обыграл американца Элиота Спиццирри (85-й номер рейтинга ATP) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:25 МСК
Элиот Спиццирри
85
США
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 4
4 		6 6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Матч продолжался 3 часа 44 минуты. За это время Синнер выполнил 17 подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16.

Янник Синнер в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет со своим соотечественником Лучано Дардери (25-й в рейтинге).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
