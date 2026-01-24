Янник Синнер обыграл Элиота Спиццирри в третьем круге Australian Open — 2026
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга он обыграл американца Элиота Спиццирри (85-й номер рейтинга ATP) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:25 МСК
85
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|4
|4
|
|6
|6
|6
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Матч продолжался 3 часа 44 минуты. За это время Синнер выполнил 17 подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника шесть эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 16.
Янник Синнер в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии сыграет со своим соотечественником Лучано Дардери (25-й в рейтинге).
