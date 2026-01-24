Скидки
24 января главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, НХЛ, Australian Open, баскетбол, НБА

Сенсационный вылет Хачанова с Australian Open, Овечкин забил в НХЛ. Главное к утру
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов сенсационно вылетел с Australian Open — 2026, проиграв итальянцу Лучано Дардери, Александр Овечкин забил за «Вашингтон» в очередном матче НХЛ, «Интер» разгромил «Пизу» со счётом 6:2 в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Карен Хачанов проиграл Лучано Дардери в третьем круге Australian Open — 2026.
  2. 918-й гол Александра Овечкина в регулярках НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Калгари».
  3. «Интер» разгромил «Пизу», проигрывая 0:2 по ходу матча.
  4. Янник Синнер обыграл Элиота Спиццирри в третьем круге Australian Open — 2026.
  5. «Бостон» победил «Бруклин», Егор Дёмин набрал шесть очков и не играл оба овертайма.
  6. Дубль и передача Мичкова помогли «Филадельфии» победить «Колорадо», у Бардакова ассист.
  7. Оксана Селехметьева не смогла победить Джессику Пегулу и выйти в четвёртый круг на AO-2026.
  8. «ПСЖ» в концовке вырвал победу у «Осера» в матче Лиги 1 и вышел на первое место в таблице.
  9. Овечкин забросил 995-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 21 гол.
  10. 47 очков Гилджес-Александера не спасли «Оклахому» от поражения в матче с «Индианой».

Главные новости дня

