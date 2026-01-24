Сенсационный вылет Хачанова с Australian Open, Овечкин забил в НХЛ. Главное к утру

Российский теннисист Карен Хачанов сенсационно вылетел с Australian Open — 2026, проиграв итальянцу Лучано Дардери, Александр Овечкин забил за «Вашингтон» в очередном матче НХЛ, «Интер» разгромил «Пизу» со счётом 6:2 в Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня