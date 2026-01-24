Бен Шелтон вышел в четвёртый круг Australian Open, в трёх сетах обыграв Вашеро
Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В третьем круге он обыграл монегаска Валантена Вашеро (31-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 7:6.
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 06:55 МСК
7
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|4
|6 5
31
Валантен Вашеро
В. Вашеро
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Шелтон 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Вашеро 12 эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон сыграет с победителем матча Марин Чилич — Каспер Рууд.
