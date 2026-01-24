Скидки
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон — Валантен Вашеро, результат матча 24 января 2025, счет 3:0, 3-й круг Australian Open

Бен Шелтон вышел в четвёртый круг Australian Open, в трёх сетах обыграв Вашеро
Комментарии

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В третьем круге он обыграл монегаска Валантена Вашеро (31-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 7:6.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 06:55 МСК
Бен Шелтон
7
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
4 		4 6 5
             
Валантен Вашеро
31
Монако
Валантен Вашеро
В. Вашеро

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Шелтон 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Вашеро 12 эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон сыграет с победителем матча Марин Чилич — Каспер Рууд.

Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Новости. Теннис
Все новости RSS

