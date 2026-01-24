Бен Шелтон вышел в четвёртый круг Australian Open, в трёх сетах обыграв Вашеро

Седьмая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В третьем круге он обыграл монегаска Валантена Вашеро (31-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 7:6.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут. В её рамках Шелтон 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Вашеро 12 эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Бен Шелтон сыграет с победителем матча Марин Чилич — Каспер Рууд.