Теннис

Марат Сафин примет участие в турнире легенд на Australian Open — 2026

Марат Сафин примет участие в турнире легенд на Australian Open — 2026
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин примет участие в турнире легенд на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Участие в соревнованиях примут две команды. Сафин входит в состав команды мира, где также сыграют Томми Хаас, Маркос Багдатис, Даниэла Гантухова, Андреа Петкович и Анжелика Кербер. Они будут соревноваться с австралийской командой, куда входят Ллейтон Хьюитт, Патрик Рафтер, Марк Филиппуссис, Саманта Стосур
Алисия Молик и Кейси Деллакква.

Кубок легенд Australian Open будет включать мужские, женские и микст-матчи в течение второй недели турнира.

