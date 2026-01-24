Аманда Анисимова назвала свой любимый удар после победы над Питон Стирнс
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова назвала свой любимый удар. Ранее она вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга Аманда обыграла соотечественницу Питон Стирнс (68-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (11:9), 6:1, 6:4.
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:15 МСК
68
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Бэкхенд всегда был моим лучшим ударом. Мне нравится им пользоваться. Я люблю бить по линии и кроссом. Думаю, трудно предугадать, куда я попаду. Думаю, это делает мою игру такой особенной», — сказала Анисимова в интервью на корте.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Аманда Анисимова сыграет с победительницей матча Линда Носкова (Чехия, 13) — Ван Синьюй (Китай, 46).
