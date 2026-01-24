Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова назвала свой любимый удар после победы над Питон Стирнс

Аманда Анисимова назвала свой любимый удар после победы над Питон Стирнс
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова назвала свой любимый удар. Ранее она вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026. В матче третьего круга Аманда обыграла соотечественницу Питон Стирнс (68-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (11:9), 6:1, 6:4.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:15 МСК
Питон Стирнс
68
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Аманда Анисимова
4
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

«Бэкхенд всегда был моим лучшим ударом. Мне нравится им пользоваться. Я люблю бить по линии и кроссом. Думаю, трудно предугадать, куда я попаду. Думаю, это делает мою игру такой особенной», — сказала Анисимова в интервью на корте.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии Аманда Анисимова сыграет с победительницей матча Линда Носкова (Чехия, 13) — Ван Синьюй (Китай, 46).

Материалы по теме
Хачанов снова не дошёл до второй недели на AO. В мужской сетке остался лишь один россиянин
Хачанов снова не дошёл до второй недели на AO. В мужской сетке остался лишь один россиянин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android