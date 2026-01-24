Евгений Кафельников прокомментировал вылет Андрея Рублёва в третьем круге Australian Open

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Он уступил аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

«Отвечать на вопросы о причинах вылета должен тренер Андрея. Спрашивайте об этом Марата Сафина. Да, мы все ожидаем, но получается как всегда. Не знаю, закономерен ли результат. Андрей ни разу не доходил до полуфинала турниров «Большого шлема» — как можно было ожидать от него этого сейчас? Ожидать — не значит, что так будет на самом деле», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.