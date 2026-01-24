Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Кафельников прокомментировал вылет Андрея Рублёва в третьем круге Australian Open

Евгений Кафельников прокомментировал вылет Андрея Рублёва в третьем круге Australian Open
Комментарии

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Он уступил аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 09:55 МСК
Франсиско Серундоло
21
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 4 3
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Отвечать на вопросы о причинах вылета должен тренер Андрея. Спрашивайте об этом Марата Сафина. Да, мы все ожидаем, но получается как всегда. Не знаю, закономерен ли результат. Андрей ни разу не доходил до полуфинала турниров «Большого шлема» — как можно было ожидать от него этого сейчас? Ожидать — не значит, что так будет на самом деле», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Шнайдер проиграла украинке, Рублёв тоже уступил. А Медведев и Мирра — в 4-м круге AO!
Шнайдер проиграла украинке, Рублёв тоже уступил. А Медведев и Мирра — в 4-м круге AO!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android