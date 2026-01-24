«Повезло, что закрыли крышу». Синнер — о выходе в четвёртый круг Australian Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над американцем Элиотом Спиццирри (85-й в рейтинге) в третьем круге Australian Open — 2026.
«Во-первых, он невероятный игрок. Сегодня он сыграл действительно хорошо. Желаю ему только самого лучшего. Уверен, у него будет отличный сезон в этом году. Сегодня у меня были физические проблемы. Повезло, что остановили матч и закрыли крышу. Смог сделать перерыв, и по мере того, как время шло, я чувствовал себя всё лучше и лучше. Очень доволен этим выступлением.
Оглядываясь на каждый большой турнир, в котором я участвовал, там были очень тяжёлые матчи. Надеюсь, это даст мне что-то позитивное для следующего раунда, начиная с хорошего настроя снова… посмотрим, что будет дальше. Я действительно счастлив. Спасибо за поддержку, она очень помогла мне сегодня», — сказал Синнер в интервью на корте.
