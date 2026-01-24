Итальянские теннисисты установили историческое достижение на Australian Open — 2026

Итальянские теннисисты Янник Синнер, Лоренцо Музетти и Лучано Дардери установили историческое достижение на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Впервые сразу три представителя Италии вышли в четвёртый круг соревнований.

В матче третьего круга Синнер обыграл американского теннисиста Элиота Спиццирри со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Музетти одолел чеха Томаша Махача со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2. А Дардери оказался сильнее россиянина Карена Хачанова — 7:6, 3:6, 6:3, 6:4.

Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.