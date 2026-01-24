Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итальянские теннисисты установили историческое достижение на Australian Open — 2026

Итальянские теннисисты установили историческое достижение на Australian Open — 2026
Комментарии

Итальянские теннисисты Янник Синнер, Лоренцо Музетти и Лучано Дардери установили историческое достижение на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Впервые сразу три представителя Италии вышли в четвёртый круг соревнований.

В матче третьего круга Синнер обыграл американского теннисиста Элиота Спиццирри со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Музетти одолел чеха Томаша Махача со счётом 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 6:2. А Дардери оказался сильнее россиянина Карена Хачанова — 7:6, 3:6, 6:3, 6:4.

Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Материалы по теме
Хачанов снова не дошёл до второй недели на AO. В мужской сетке остался лишь один россиянин Хачанов снова не дошёл до второй недели на AO. В мужской сетке остался лишь один россиянин
5 топ-матчей субботы в теннисе: Селехметьева, Хачанов, Калинская на Australian Open 5 топ-матчей субботы в теннисе: Селехметьева, Хачанов, Калинская на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android