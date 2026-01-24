Евгений Кафельников: победа над Свитолиной будет для Андреевой прыжком выше головы

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от предстоящей встречи Мирры Андреевой и Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии — 2026.

«Матч со Свитолиной для Андреевой будет очень сложным. Полуфинал в Мельбурне для Мирры — это не прыгнуть выше головы. Во-первых, Андреевой надо обыграть Свитолину. Я считаю, что это уже прыжок выше головы. Соответственно, дойти до полуфинала — это больше, чем мы ожидаем. По сетке не всё так просто», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В третьем круге Андреева одержала победу над румынкой Еленой-Габриэлой Русе (53-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:4.