«Началось с ноги, а потом перешло на руки». Синнер — о судорогах в матче третьего круга AO

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о физических проблемах в матче третьего круга Australian Open — 2026. Он обыграл американца Элиота Спиццирри со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

— В начале третьего сета вас брейкнули, и вы проигрывали 1:3. Похоже, у вас были судороги. Что вы чувствовали? О чём думали?

— О многом. Это началось с ноги, а потом перешло на руки, так что у меня немного сводило судорогой по всему телу. Это спорт. Знаю, что это область, в которой мне нужно улучшиться. И это тоже позитивно, мы будем работать над этим каждый день. У меня отличная команда за спиной, которая подталкивает меня в правильном направлении. В то же время теннис — это очень ментальная игра. Стараюсь оставаться максимально спокойным. Я здесь, чтобы сражаться, играть наилучшим образом. Сегодня мы увидели результат: даже не играя на своём лучшем уровне, стараюсь выкладываться по полной… со всей вашей поддержкой, ребята… вы дали мне огромную поддержку. Это много для меня значит.

— Теперь вы будете запрашивать закрытие крыши на каждом матче?

— У меня неплохая статистика на закрытых кортах (смеётся). Это было бы здорово для меня. В то же время знаю, что, если хочу зайти далеко на этом турнире, мне также нужно играть на жаре. Не только здесь, это на весь сезон. Здорово, что у меня хотя бы ещё один матч здесь. Постараемся выложиться по полной. Сейчас самое важное — восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Ещё раз огромное спасибо, — сказал Синнер в интервью на корте.