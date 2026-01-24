Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Началось с ноги, а потом перешло на руки». Синнер — о судорогах в матче третьего круга AO

«Началось с ноги, а потом перешло на руки». Синнер — о судорогах в матче третьего круга AO
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о физических проблемах в матче третьего круга Australian Open — 2026. Он обыграл американца Элиота Спиццирри со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:25 МСК
Элиот Спиццирри
85
США
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 4
4 		6 6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— В начале третьего сета вас брейкнули, и вы проигрывали 1:3. Похоже, у вас были судороги. Что вы чувствовали? О чём думали?
— О многом. Это началось с ноги, а потом перешло на руки, так что у меня немного сводило судорогой по всему телу. Это спорт. Знаю, что это область, в которой мне нужно улучшиться. И это тоже позитивно, мы будем работать над этим каждый день. У меня отличная команда за спиной, которая подталкивает меня в правильном направлении. В то же время теннис — это очень ментальная игра. Стараюсь оставаться максимально спокойным. Я здесь, чтобы сражаться, играть наилучшим образом. Сегодня мы увидели результат: даже не играя на своём лучшем уровне, стараюсь выкладываться по полной… со всей вашей поддержкой, ребята… вы дали мне огромную поддержку. Это много для меня значит.

— Теперь вы будете запрашивать закрытие крыши на каждом матче?
— У меня неплохая статистика на закрытых кортах (смеётся). Это было бы здорово для меня. В то же время знаю, что, если хочу зайти далеко на этом турнире, мне также нужно играть на жаре. Не только здесь, это на весь сезон. Здорово, что у меня хотя бы ещё один матч здесь. Постараемся выложиться по полной. Сейчас самое важное — восстановиться и подготовиться к следующему матчу. Ещё раз огромное спасибо, — сказал Синнер в интервью на корте.

Материалы по теме
«Повезло, что закрыли крышу». Синнер — о выходе в четвёртый круг Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android