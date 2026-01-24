Александр Бублик опубликовал пост после выхода в четвёртый круг Australian Open
Поделиться
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал пост после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В третьем круге соревнований Бублик обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.
Australian Open (м). 3-й круг
23 января 2026, пятница. 13:10 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 5
|4
62
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
«Чуть устал, конечно, но норм», — написал Бублик на своей странице в социальных сетях.
«Не туда, сори», — позже добавил Александр.
В следующем круге Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2026
-
11:35
-
11:20
-
10:58
-
10:51
-
10:41
-
10:38
-
10:38
-
10:29
-
10:28
-
10:11
-
09:33
-
09:32
-
09:16
-
08:10
-
07:17
-
06:09
-
05:25
-
05:18
-
04:30
-
04:24
-
04:06
-
03:55
-
03:54
-
03:23
-
01:37
-
00:52
-
00:50
-
00:45
-
00:29
-
00:02
- 23 января 2026
-
23:47
-
23:39
-
23:26
-
23:22
-
22:43