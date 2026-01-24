Александр Бублик опубликовал пост после выхода в четвёртый круг Australian Open

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик опубликовал пост после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В третьем круге соревнований Бублик обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4.

«Чуть устал, конечно, но норм», — написал Бублик на своей странице в социальных сетях.

«Не туда, сори», — позже добавил Александр.

В следующем круге Бублик сыграет с шестой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер. В финале прошлого года он обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.