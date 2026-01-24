Скидки
«Хотя бы один итальянец выйдет в четвертьфинал». Синнер — о предстоящем матче с Дардери

«Хотя бы один итальянец выйдет в четвертьфинал». Синнер — о предстоящем матче с Дардери
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече с соотечественником Лучано Дардери (25-й в рейтинге) в четвёртом круге Australian Open — 2026.

Australian Open (м). 4-й круг
25 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Лучано Дардери
25
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— Янник, сегодня условия были сложными. Теперь вас ждёт 1/8 финала против кого-то, с кем вы тренировались (Дардери. — Прим. «Чемпионата») во время паузы в сезоне. Как вы видите свой следующий матч?
— Да, я очень доволен сегодняшним днём. Конечно, посмотрим, что случится в следующем матче. Мы тренировались вместе только один раз, так что это не много. Но я очень рад, что хотя бы один итальянец точно выйдет в четвертьфинал. Повторюсь, на турнире «Большого шлема» это фантастика. Посмотрим, что будет, — приводит слова Синнера Ubitennis.

«Началось с ноги, а потом перешло на руки». Синнер — о судорогах в матче третьего круга AO
