Теннис

«Он фантастический игрок». Синнер оценил игру Спиццирри в матче на Australian Open

«Он фантастический игрок». Синнер оценил игру Спиццирри в матче на Australian Open
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил игру американца Элиота Спиццирри в их матче третьего круга Australian Open — 2026. Итальянец победил со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 04:25 МСК
Элиот Спиццирри
85
США
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		3 4 4
4 		6 6 6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— Что именно в игре Элиота сегодня вас особенно беспокоило и как вы конкретно адаптировались?
— Да, мне показалось, что он двигался очень хорошо, особенно бэкхендом, почти не ошибаясь. У него был отличный баланс в решении, насколько давить. Он начал очень хорошо перемещаться. Потом я немного изменил ритм и скорость, что помогло мне набирать очки разными способами. Но да, он фантастический игрок. Ему нужно отдать должное, это его первый раз в Австралии, и он играет на таком уровне. Это потрясающе. Кажется, хороший парень. Конечно, желаю ему всего наилучшего, — приводит слова Синнера Ubitennis.

