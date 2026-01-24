«Он фантастический игрок». Синнер оценил игру Спиццирри в матче на Australian Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил игру американца Элиота Спиццирри в их матче третьего круга Australian Open — 2026. Итальянец победил со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

— Что именно в игре Элиота сегодня вас особенно беспокоило и как вы конкретно адаптировались?

— Да, мне показалось, что он двигался очень хорошо, особенно бэкхендом, почти не ошибаясь. У него был отличный баланс в решении, насколько давить. Он начал очень хорошо перемещаться. Потом я немного изменил ритм и скорость, что помогло мне набирать очки разными способами. Но да, он фантастический игрок. Ему нужно отдать должное, это его первый раз в Австралии, и он играет на таком уровне. Это потрясающе. Кажется, хороший парень. Конечно, желаю ему всего наилучшего, — приводит слова Синнера Ubitennis.