Синнер — об удаче: будут дни, когда решения не найдёшь. Не всегда всё идёт идеально

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, не беспокоится ли он, что ему может не повезти на турнирах.

— Вы сказали, что считаете себя удачливым сегодня. Помню, вы говорили то же самое после матча с Хольгером здесь в прошлом году. Насколько вы беспокоитесь, что удача может кончиться?

— Не знаю. Я человек, который ставит теннис на первое место. Делаю это уже годы. В голове осознаю, сколько работы вложено. Чувствую себя хорошо подготовленным, даже если на корте возникают проблемы. Конечно, будут дни, когда решения не найдёшь. Не всё всегда идёт идеально. Но с хорошим настроем точно происходят более позитивные вещи. Если ты на корте и думаешь негативно, скорее всего, случится что-то плохое. Стараюсь оставаться спокойным даже в такой момент, — сказал Синнер на пресс-конференции.