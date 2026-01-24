«Единственное, что можно сделать, — сражаться». Синнер — о желании улучшить игру в жару

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что сделает всё возможное, чтобы улучшить свою способность играть в жару.

— За последние два года у вас несколько раз случались судороги во время матчей из-за жары. Что вы делали, чтобы лучше понять проблему и попытаться подготовиться? Возможно ли подготовиться во время перерыва в сезоне?

— Да, я имею в виду, что это уже второй раз подряд, когда мы едем в Дубай по определённой причине, а также из-за погодных условий. В этом году было не так жарко, как в прошлом. Иногда мне кажется, что этому нет конкретного объяснения. Например, прошлой ночью я спал не так хорошо, как хотелось бы. Качество моего сна было не идеальным. Может быть, дело в этом, а может, и нет. В любом случае стараюсь каждый день быть в наилучшей форме. Всё идёт в правильном направлении. Такое может случиться. Теперь я немного лучше знаю свой организм. Надеюсь, это пройдёт постепенно, как и было. Сегодня мне помогло правило. У меня также было 10 минут после третьего сета. Да, поэтому старался найти хороший баланс, и правильная игра против него сегодня мне точно помогла.

— Как рыжеволосый с бледной кожей, который тоже мучится в жару, я интересуюсь: вы думаете, это всегда будет для вас сложно на генетическом уровне?

— Мы не знаем… как я сказал перед турниром, физически чувствую себя хорошо… Ментально тоже… И порой единственное, что можно сделать, — это сражаться. Посмотрим. Конечно, это область, в которой я хотел бы улучшиться. Есть причина, почему хожу в зал каждый день. Стараюсь становиться лучше, но в то же время у каждого игрока свои маленькие проблемы. Может, это моя. Не знаешь наверняка. Конечно, есть пространство для улучшений… и я уверен, что мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить это, а там посмотрим, как пойдёт, — сказал Синнер на пресс-конференции.