Анна Калинская — Ига Швёнтек: полька без борьбы проиграла второй сет матча АО-2026
Сегодня, 24 января, в Мельбурне в рамках третьего круга Australian Open — 2026 33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встречается со второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши. Второй сет завершился со счётом 6:1 в пользу Калинской. Первый сет выиграла Швёнтек с аналогичным счётом.
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:10 МСК
33
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|1
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Ига Швёнтек в третьем круге Australian Open – 2026. В случае победы россиянка выйдет на победительницу встречи Наоми Осака (Япония) — Мэддисон Инглис (Австралия).
В первом круге Калинская выиграла у Сонай Картал из Великобритании со счётом 7:6 (7:3), 6:1. Во втором круге россиянка обыграла представительницу Польши Юлию Грабер (6:3, 6:3).
