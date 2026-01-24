Стэн Вавринка проиграл Тейлору Фрицу в своём последнем матче на Australian Open
40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:7, 6:2, 4:6, 4:6 он проиграл девятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу. Швейцарец провёл свой последний в карьере матч на Australian Open.
Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 09:45 МСК
Матч длился 2 часа 46 минут. За это время Фриц выполнил 29 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. Вавринка реализовал два брейк-пойнта из семи, выполнил 15 эйсов и допустил две двойные ошибки.
В четвёртом круге американец Тейлор Фриц сыграет с итальянским теннисистом пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти.
