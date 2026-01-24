Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака снялась с Australian Open — 2026. В третьем круге она должна была встретиться с Мэддисон Инглис из Австралии.

«Мне пришлось принять трудное решение – сняться с турнира, чтобы заняться тем, на что указало моё тело после последнего матча.

Я была очень воодушевлена возможностью продолжать выступление, и это значило для меня очень многое, поэтому необходимость остановиться здесь разбивает мне сердце. Но я не могу рисковать ещё больше своим здоровьем, возвращаясь на корт.

Спасибо за всю любовь и поддержку – я очень благодарна всем за то, как сильно меня поддержали.

И спасибо всей моей команде за то, что всегда были рядом со мной, а также организаторам турнира за их доброту», — написала Осака на своей странице в социальных сетях.