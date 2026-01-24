Анна Калинская проиграла Иге Швёнтек в третьем круге Australian Open — 2026
33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В третьем круге она проиграла второй ракетке мира Иге Швёнтек из Польши. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 1:6.
Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:10 МСК
33
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|1
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Встреча теннисисток продлилась 1 час 44 минуты. За это время Калинская сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Швёнтек два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Швёнтек встретится с представительницей Австралии Мэддисон Инглис.
