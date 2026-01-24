Скидки
Теннис

Анна Калинская — Ига Швёнтек, результат матча 24 января 2026, счет 1:2, 3-й круг Australian Open

Анна Калинская проиграла Иге Швёнтек в третьем круге Australian Open — 2026
Комментарии

33-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026. В третьем круге она проиграла второй ракетке мира Иге Швёнтек из Польши. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 1:6.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:10 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 1
6 		1 6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча теннисисток продлилась 1 час 44 минуты. За это время Калинская сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Швёнтек два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Швёнтек встретится с представительницей Австралии Мэддисон Инглис.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
