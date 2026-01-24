«Осьминог прицепился и начал топить». Чесноков — о победе Медведева над Марожаном на AO

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился мнением об игре российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга Australian Open – 2026 с венгром Фабианом Марожаном. Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 в пользу российского теннисиста.
«В начале матча Медведев и Марожан сразу обменялись брейками. После напряжённого первого сета у Дани село внимание. Хоть второй сет и закончился со счётом 6:4, Даня его просто провалил. Сразу же был брейк, потом ещё брейк — в итоге 4:1. Потом Марожан его добил на своей подаче, и сразу же после этого произошёл брейк. За первые два сета Марожан не сделал ни одной двойной ошибки. А сколько наклепал Даня? Достаточно много для игрока номер 11 в мире.
Третий сет: 2:0 по сетам и сразу же брейк. Тяжело отыгрываться с такого счёта, но Медведев — молодец. Он проявил характер и выдержал. Даня здорово отыграл гейм при счёте 6:5, а потом потрясающе провёл четвёртый сет — это к слову о том, как надо играть в теннис и выигрывать турниры «Большого шлема».
В третьем сете стало видно, что осьминог прицепился присосками и начал топить Марожана. В пятом сете Даня был лучше физически. В концовке матча Марожан начал ошибаться в два раза больше. В концовке Медведев прицепился, как осьминог. Знаете, когда плывёте и к вам цепляется осьминог: вы плывёте, пока есть силы, а потом он всё равно вас утопит», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
