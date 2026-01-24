Швёнтек — о Калинской: она может играть в потрясающий теннис

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Для меня это не удивительно. Знаю, что Анна может играть в потрясающий теннис. С другой стороны, она многим рискует и начинает проигрывать. Я ждала от неё более медленный мяч, чтобы действовать на опережение и оказывать давление на неё. Не чувствовала, что играла хуже во втором сете. Мне казалось, что она просто отыграла все мячи, которые не реализовала в первом сете. Я хотела сосредоточиться на себе, независимо от того, что происходило по ту сторону сетки. Продолжала играть, потому что ситуация могла измениться в любой момент», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Швёнтек встретится с представительницей Австралии Мэддисон Инглис.