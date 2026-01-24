Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — о Калинской: она может играть в потрясающий теннис

Швёнтек — о Калинской: она может играть в потрясающий теннис
Комментарии

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек прокомментировала победу над россиянкой Анной Калинской в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:10 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 1
6 		1 6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Для меня это не удивительно. Знаю, что Анна может играть в потрясающий теннис. С другой стороны, она многим рискует и начинает проигрывать. Я ждала от неё более медленный мяч, чтобы действовать на опережение и оказывать давление на неё. Не чувствовала, что играла хуже во втором сете. Мне казалось, что она просто отыграла все мячи, которые не реализовала в первом сете. Я хотела сосредоточиться на себе, независимо от того, что происходило по ту сторону сетки. Продолжала играть, потому что ситуация могла измениться в любой момент», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Швёнтек встретится с представительницей Австралии Мэддисон Инглис.

Материалы по теме
Калинская не смогла совершить чудо. Во вторую неделю AO вышли два россиянина
Калинская не смогла совершить чудо. Во вторую неделю AO вышли два россиянина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android