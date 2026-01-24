Фото: реакция Стэна Вавринки на поражение в последнем матче в карьере на Australian Open

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог сдержать эмоций после поражения в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:7, 6:2, 4:6, 4:6 он проиграл девятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу. Швейцарец провёл свой последний в карьере матч на Australian Open.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

В четвёртом круге американец Тейлор Фриц сыграет с итальянским теннисистом пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти.

Напомним, Стэн Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026. Вавринка – экс третья ракетка мира. Он чемпион Australian Open – 2014, «Ролан Гаррос» – 2015 и US Open – 2016. Ранее теннисист рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.