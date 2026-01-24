Скидки
Теннис

Фото: реакция Стэна Вавринки на поражение в последнем матче в карьере на Australian Open

Комментарии

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка не смог сдержать эмоций после поражения в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Со счётом 6:7, 6:2, 4:6, 4:6 он проиграл девятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу. Швейцарец провёл свой последний в карьере матч на Australian Open.

Фото: кадр из трансляции

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 09:45 МСК
Стэн Вавринка
139
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 4 4
7 7 		2 6 6
             
Тейлор Фриц
9
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

В четвёртом круге американец Тейлор Фриц сыграет с итальянским теннисистом пятой ракеткой мира Лоренцо Музетти.

Напомним, Стэн Вавринка объявил о завершении карьеры после сезона-2026. Вавринка – экс третья ракетка мира. Он чемпион Australian Open – 2014, «Ролан Гаррос» – 2015 и US Open – 2016. Ранее теннисист рассказал, что в 2026 году планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.

Новости. Теннис
