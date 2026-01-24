Новак Джокович уверенно вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026

Сегодня, 24 января, в Мельбурне прошла встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем и представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом, занимающим в рейтинге ATP 75-ю строчку. Поединок завершился победой Джоковича в трёх сетах — 6:3, 6:4 7:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 44 минуты. Джокович 11 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре из девяти брейк-пойнтов. Его соперник выполнил 15 эйсов при четырёх двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.