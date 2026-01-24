Скидки
Новак Джокович чуть не попал в болгёрл, выбив мяч после аута соперника на AO-2026

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович во время матча третьего круга с Ботиком ван де Зандсхулпом на Открытом чемпионате Австралии — 2026 чуть не попал в болгёрл. Он неудачно выбил мяч на приёме подачи нидерландского спортсмена при счёте 6:3, 4:2. Нидерландец сделал на этой подаче двойную ошибку. Мяч пролетел рядом с головой девочки.

Australian Open (м). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 11:15 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
75
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 6 4
6 		6 7 7
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

По итогам матча Джокович обыграл ван де Зандсхулпа со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Далее серб сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Итан Куинн (США).

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

