Новак Джокович чуть не попал в болгёрл, выбив мяч после аута соперника на AO-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович во время матча третьего круга с Ботиком ван де Зандсхулпом на Открытом чемпионате Австралии — 2026 чуть не попал в болгёрл. Он неудачно выбил мяч на приёме подачи нидерландского спортсмена при счёте 6:3, 4:2. Нидерландец сделал на этой подаче двойную ошибку. Мяч пролетел рядом с головой девочки.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|6 4
|
|6
|7 7
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
Фото: Скриншот из трансляции
По итогам матча Джокович обыграл ван де Зандсхулпа со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Далее серб сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Итан Куинн (США).
Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.
- 24 января 2026
-
15:25
-
15:24
-
15:05
-
14:39
-
14:33
-
14:27
-
14:05
-
13:55
-
13:50
-
13:49
-
13:25
-
13:10
-
12:57
-
12:41
-
12:31
-
12:23
-
12:06
-
11:39
-
11:35
-
11:20
-
10:58
-
10:51
-
10:41
-
10:38
-
10:38
-
10:29
-
10:28
-
10:11
-
09:33
-
09:32
-
09:16
-
08:10
-
07:17
-
06:09
-
05:25