Новак Джокович чуть не попал в болгёрл, выбив мяч после аута соперника на AO-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович во время матча третьего круга с Ботиком ван де Зандсхулпом на Открытом чемпионате Австралии — 2026 чуть не попал в болгёрл. Он неудачно выбил мяч на приёме подачи нидерландского спортсмена при счёте 6:3, 4:2. Нидерландец сделал на этой подаче двойную ошибку. Мяч пролетел рядом с головой девочки.

Фото: Скриншот из трансляции

По итогам матча Джокович обыграл ван де Зандсхулпа со счётом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). Далее серб сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Итан Куинн (США).

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.