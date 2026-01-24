Новак Джокович первым в истории одержал 400 побед в матчах ТБШ

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович одержал 400-ю победу в матчах на турнирах «Большого шлема». В рамках третьего круга Australian Open он оказался сильнее представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа, занимающего в рейтинге ATP 75-ю строчку. Поединок завершился победой Джоковича в трёх сетах — 6:3, 6:4 7:6.

Второе место по количеству побед в матах ТБШ занимает представитель Швейцарии Роджер Федерер – 369. Замыкает тройку лидеров американка Серена Уильямс (367).

Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.