Елена Рыбакина без труда вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026

Сегодня, 24 января, в Мельбурне прошла встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и чешской теннисисткой Терезой Валентовой, занимающей в рейтинге WTA 54-ю строчку. Поединок завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Рыбакиной.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Встреча продлилась 1 час 22 минуты. За это время Рыбакина сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Валентовой четыре подачи навылет, восемь эйсов и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.
- 24 января 2026
