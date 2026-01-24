Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Тереза Валентова, результат матча 24 января 2026, счет 2:0, 3-й круг Australian Open — 2026

Елена Рыбакина без труда вышла в четвёртый круг Australian Open — 2026
Комментарии

Сегодня, 24 января, в Мельбурне прошла встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между пятой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и чешской теннисисткой Терезой Валентовой, занимающей в рейтинге WTA 54-ю строчку. Поединок завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Рыбакиной.

Australian Open (ж). 3-й круг
24 января 2026, суббота. 13:05 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Тереза Валентова
54
Чехия
Тереза Валентова
Т. Валентова

Встреча продлилась 1 час 22 минуты. За это время Рыбакина сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Валентовой четыре подачи навылет, восемь эйсов и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Материалы по теме
Рыбакина и Джокович — в 4-м круге AO! А Калинская и Хачанов проиграли. LIVE!
Live
Рыбакина и Джокович — в 4-м круге AO! А Калинская и Хачанов проиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android