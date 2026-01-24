Скидки
«С таким теннисом строить будущее невозможно». Чесноков — об игре Андреевой

«С таким теннисом строить будущее невозможно». Чесноков — об игре Андреевой
Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков раскритиковал игру 18-летней россиянки Мирры Андреевой в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026.

«Я смотрел матч Андреевой с Русе. Могу сказать, что результат потрясающий, а сам теннис… С таким теннисом строить будущее невозможно. Вы посмотрите! Румынка была активна по ходу всего матча, а Мирра по ходу всего матча была в глубокой защите. Я посмотрел до счёта 6:3, 4:3 при 40:15 — в итоге просто выключил. Не могу смотреть. Эта Русе всю игру вела, выигрывала и ошибалась. Она выиграла семь геймов и сама всё проиграла. Андреева сама выиграла от силы пару геймов», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

