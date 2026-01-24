Скидки
«Я ужасно готовлю». Швёнтек назвала своё любимое блюдо

«Я ужасно готовлю». Швёнтек назвала своё любимое блюдо
Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек рассказала о своих кулинарных способностях после победы над россиянкой Анной Калинской в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:1, 1:6, 6:1.

«Я ужасно готовлю. Честно говоря, единственное, что я умею делать, — это макароны с клубникой. Половина мира ненавидит это блюдо. Я не понимаю почему. Честно говоря, это единственное, что я умею делать», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2026 Швёнтек встретится с представительницей Австралии Мэддисон Инглис.

